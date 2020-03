Balıkesir'de korona virüs tedbiri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dünya genelinde 3 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği korona virüsüne karşı tedbirlerini alırken, vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk etmeleri için gece gündüz çalışarak Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) araçlarında günlük temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor.

Korona virüsünün yaygınlaşması üzerine alınan tedbirler her geçen gün artırılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT rutin olarak yapmakta olduğu günlük temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına özenli bir şekilde devam ediyor. Her yaş grubunun bir arada olduğu vatandaşların hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte eden Balıkesir Toplu Taşıma ekipleri rutin olarak her gece tek tek yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra korona virüsü ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve antibakteriyel dezenfekte gerçekleştiriyor.



Önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor

İç mekanda hemen her yolcunun temas ettiği alanlar, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı araçlarda; mikrop, bakteri ve virüslerin barınarak hastalık yaymasına izin verilmiyor. Toplum sağlığı açısından vatandaşların ertesi güne sağlıklı bir şekilde araçları kullanabilmeleri için bütün gece çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen dezenfeksiyon ürünleriyle dezenfekte edilen araçlarla vatandaşların güvenle konforlu ve hijyenik bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

