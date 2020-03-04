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Altıeylül Belediyesinden Sabri Uğur'a vefa

İHA

Altıeylül Belediyesinden Sabri Uğur'a vefa

Altıeylül Belediyesi Mart ayı Olağan meclis toplantısında, Eski Balıkesir Belediye Başkanı merhum Sabri Uğur adına yakışacak bir karar alındı. Dinkçiler Mahallesinde yapımı devam eden yaşam alanına Sabri Uğur parkı ve Millet kıraathanesi adı verilecek.
Meclis toplantısında Şehitler unutulmadı
Altıeylül Belediyesi tarafından Dinkçiler Mahallesi’nde yapımı devam eden içerisinde, park, kafeterya ve millet kıraathanesinin bulunduğu yeni yaşam alanına meclis kararıyla Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi ismi verildi. 3 Mart Salı akşamı Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Hasan Avcı’nın Başkanlığında yapılan Meclis Toplantısı Suriye’de şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla başladı. Regaib kandili gecesi yapılan saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Başkan Hasan Avcı; “Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Bir İdlip gazimiz dün Altıeylül’deki evine geldi, Kaymakamımızla kendisini ziyaret ettik. Olayı bir de kendisinden dinledik. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, Kahraman Mehmetçiklerin ayağına taş değmesin, dualarımız kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile” şeklinde konuştu.
Sabri Uğur adına yakışacak karar
Altıeylül Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2004 2009 yılları arasında hizmet vermiş olan Eski Balıkesir Belediye Başkanı merhum Sabri Uğur adına yakışacak bir karar alındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sunulan dilekçe oy birliği ile kabul edilerek Dinkçiler Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yapımı devam eden ve içerisinde Park ve Millet Kıraathanesinin bulunduğu projeye ‘Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’ adı verildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Hasan Avcı şunları söyledi: “Eski Baruthane binasında bir Millet Kıraathanesi çalışmamız var. Baruthane ve yanındaki alan ele alındığında 8 bin 300 metrekare, o bölgeye değer katacak güzel bir proje yapıyoruz. Bu projeye Rahmetli Sabri Uğur başkanımızın ismini verelim istedik. Bu düşüncemizi ailesine ilettik. Onlar da projeyi inceleyerek bu karar ile mutlu olacaklarını ifade ettiler. Balıkesir’imize değer katan büyüklerimizin isimlerini yaşatmak, onları unutmamak adına isimlerini vermeyi meclisimize sunduk. Geçen yıl İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesinin açılışını yaptık. Orada çocukların ihtiyaçlarına dolu dolu cevap veren bir proje olduğunu, gençlerimizin elden gitmediğini bilakis, çocuklarımızın imkan verildiğinde çok güzel değerlendirdiklerini gördük. Altıeylül ‘de 2020 yılında inşallah Baruthane binasını da Millet Kıraathanesi olarak hizmete sunacağız“ dedi.
Başkan Avcı’nın konuşması ardından Dinkçiler Mahallesi’nde yapımı devam eden projeye Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi ismi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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