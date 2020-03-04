Balıkesir’de mers şüphesi

Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: "Türkçe çok zengin bir dil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de mers şüpheli bir hasta müşahede altına alındı. Umre dönüşü yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvuran hasta, ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, umreden dönen 76 yaşındaki H.A. isimli erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvurdu. H.A, kontrolleri yapılmak üzere Balıkesir Şehir Hastanesine getirildi. Mers şüphesiyle getirilen hastanın gerekli tetkikleri yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.