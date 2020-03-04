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Balıkesir Valiliğinden nitelikli dolandırıcılık uyarısı yaptı

İHA

Balıkesir Valiliği, son zamanlarda bazı kötü niyetli şahısların iş adamları ve hayırsever vatandaşları valilik adını kullanarak aradığını duyurdu.

Balıkesir Valiliğinden nitelikli dolandırıcılık uyarısı yaptı

Balıkesir Valiliği, son zamanlarda bazı kötü niyetli şahısların iş adamları ve hayırsever vatandaşları valilik adını kullanarak aradığını duyurdu.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların, iş adamları ve hayırseverleri vali adına aradıklarını söyleyerek, çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişiler; telefon ile aramış oldukları vatandaşlara, kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile tanıtarak; 'terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı' gibi senaryolarla; tehdit, korku ve panik hali oluşturup kazanç sağlamaktadırlar. Kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımızın, para ve altın gibi maddi varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya banka aracılığı ile göndererek, telafisi zor maddimanevi mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir şekilde vatandaşlardan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havaleEFT yapılmasını talep etmeyeceğinin bilinmesini, telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemesini, vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekir".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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