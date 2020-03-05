2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşı telefonla dolandıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden ve evinde yalnız yaşayan M.T. isimli şahsın kendisine ait evinde ki sabit telefondan arayan tanımadığı bir şahıs “Adınıza açılmış terör davası var, birazdan evinize polis, savcı ve olay yeri inceleme ekibi gelecek ve evde inceleme yapılacak evin önüne çık gelenleri karşıla” diyerek telefonu kapattılar. Telefon görüşmesi üzerine evine gelen şüpheli şahıs mağdur şahsın 5 bin 500 TL nakit para ile sandıkta bulunan 13 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak evden gittiler. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen JASAT ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı çalışma ve araştırma sonucu kamera görüntüsü ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu olayın failleri S.T. ve R.C. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahıslar Kocaeli ili Gebze ilçesindeki ikametlerinde yapılan arama sonucunda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.T. ve R.C. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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