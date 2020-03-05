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Karesi'de CHP'ye eleştiri Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ: "Ulusaldaki CHP zihniyetinin Karesi Belediye Meclisine taşınmasına izin vermeyeceğiz"

İHA

Karesi'de CHP'ye eleştiri Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ: "Ulusaldaki CHP zihniyetinin Karesi Belediye Meclisine taşınmasına izin vermeyeceğiz"

Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ, CHP'li Engin Özkoç'un olaylı konuşmasına atıfta bulunarak, benzeri zihniyetin Karesi Belediye Meclisi'ne taşınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Yarımdağ, Uluslararası İdeal Kent Ödülü ile ilgili belediyeye yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.
Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ, mecliste yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Yarımdağ, "Dün Başkanım Dinçer Orkan ve Milletvekilimiz Av. Adil Çelik ile beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Türkiye Cumhuriyeti Balıkesir Valiliği ve Karesi Belediyesi Balıkesir Kuvayi Milliye ve Kent Müzesi Projesini sunmak için Ankara'daydık. Sayın Bakanımıza projemizi anlattıktan sonra yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Adil Çelik ile beraber vekillerimize ziyarete geçtik. Oturum sırasında yüce meclisin çatısı altında, pervasızca, alçakane bir tavır ortaya koyarak, Cumhurbaşkanına hakaret eden Engin Özkoç'un sözlerine şahit olduk. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde Engin Özkoç'un açıklamaları bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Türkiye’nin etrafı ateşten çember ile kuşatılmışken, ihanetler sarmalı tavan yapmış bir vaziyetteyken, CHP'nin tavrı düşmanın ekmeğine yağ sürmektedir. Dün MİT tırlarını ifşa eden ve hemen hemen her fırsatta Türkiye’yi batıya şikayet eden zihniyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret dilini seçen zihniyet aynıdır. Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına bu denli, üst perdeden hakaret eden Özkoç'un ağzından çıkanı kulağı duymamıştır. Teröristlerden oy dilenen ve YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler şimdi kalkmış Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Kim, kiminle kol kola bizler bunları çok iyi biliyoruz. 'Atatürk yaşasaydı, tek bir şehit dahi vermezdik' diyen Özkoç, ya tarihten bihaber ya da içindeki Erdoğan düşmanlığı gözlerine mil çekmiştir. Muhalefetin görevi hakaret ve küfür değildir. Eleştirinin bir sınırı, bir adabı vardır. Böylesine pis bir dili seçmek o kişinin karakterini ve kişiliğini ortaya koymaktadır. Yüce devletimizi temsil noktasında olan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek bu millete yapılacak en büyük ihanettir. Şehit kanı üzerinde siyaset yapmak en büyük alçaklıktır. Küfür dilini seçenin, aynaya baktığında kendisinin gördüğünün resmedilmiş halidir. 'PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediklerini, onların DEAŞ’a karşı ülkelerini savunduklarını' defalarca dile getiren CHP zihniyeti Suriye’de övgü dolu sözlerle bahsedilmiştir. Bahar Kalkanı Harekatı’yla perişan olan Suriye ordusu ve destekçisi ülkeler her geçen gün psikolojik olarak da büyük yıkım içine girmişken rejim yanlısı gazeteci Nidal Sabeh Kılıçdaroğlu’nu 'aziz bir konuk olarak' Şam’a davet etmiştir. Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu için 'Müttefikimiz Türk muhalif lideri' olarak bahsedilirken Başkan Erdoğan içinse 'Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren kişi' olarak değinmiş olup, 'müttefikimiz Türk muhalif lideri Kılıçdaroğlu’na binlerce selam olsun. Kılıçdaroğlu’nu aziz bir konuk olarak Şam, Mekke, Abu Dabi ve Kahire’de ağırlamaktan büyük bir şeref duyarız' demiştir" şeklinde konuştu.
CHP'li meclis üyelerine atıfla konuşan Baki Yarımdağ, "Söz insana mahsus bir haslettir. Dün CHP Karesi ilçe başkanının ve Karesi Belediye Meclis üyesi arkadaşımızın yaptığı açıklamalara cevap vermeye bile değer bulmuyoruz ama hakkın teslimiyeti açısından birkaç hususu ifade etmek isteriz. 02.03.2020 tarihinde olağan meclis toplantımızda İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimleri tek tek okunmuş meclis üyelerimiz tarafından 'burada' şeklinde karşılık verilmiştir. Türk Bayrakları ile donatılan meclisimiz daha sonrasında meclis gündemine geçmiştir. CHP meclis üyeleri tarafından meclisimize 3 tane önerge verilmiştir. Bu önergelerden bir tanesi aktif fay zonları ve hatları ile ilgilidir, imar komisyonuna sevk edilmiştir. İkincisi uyuşturucu ile mücadele ve sağlık hususlarında olup temel haklar ve hukuk komisyonuna sevk edilmiştir. Üçüncüsü Karesi Belediyesinin ‘Anneliğe Hazırlık Eğitim Projesi’ kapsamında aldığı Uluslararası İdeal Kent Ödülü ile ilgili olup, verilen önerge CHP meclis üyelerinden birkaç arkadaşımızın hazımsızlığıdır. Bu nedenle arkadaşlarımız tarafından önerge reddedilmiştir. Ulusaldaki CHP zihniyetinin Karesi Belediye Meclisine taşınmasına izin vermeyeceğiz. Karesi ilçemizdeki 183 bin yaşayanımıza sorumluluğumuz parti gözetmeksizin ilk başladığımız günden beri devam etmektedir ve devam edecektir. Sayın Belediye Başkanımız Dinçer Orkan bey meclisimizi Karesi Belediye meclisi olarak yönetmektedir. Parti ayrımı yapmamaktadır. Meclis öncesi tüm partilerin grup başkan vekillerine meclis gündemi ile ilgili bilgi vermektedir. Böyle demokratik bir ortamda öküz altında buzağı aramanın bir anlamı yoktur. Karesi Belediyemizin aldığı ödül ne kadar haklı ve yerinde olduğuna dair ilgili kurum tarafından gönderilen detaylı yazıyı da kamuoyunda paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz. Biz eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ederken onların uzantılarıyla ulusalda ve yerelde saf tutanları milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

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