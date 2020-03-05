Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi üretime başladı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİRLİ iş insanı Coşkun Sever tarafından `Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap´ sloganıyla başlatılan proje kapsamında Tanzanya'da bulunan bir yetimhaneye hibe olarak gönderilen tel örme makinesiyle çit üretimine başlandı.

Burhaniye ilçesinde, iş insanı Coşkun Sever'in fabrikasında üretilerek Tanzanya'da bir yetimhaneye hibe edilen çit örme makinesi, yetimhanede kalan gençlere iş kapısı oldu. `Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap´ sloganıyla başlanan sosyal sorumluluk projesiyle yaklaşık 4 ay önce tel örme makinesi üretildi. Tanzanya Darüsselam´a gönderilen çit örme makinesi kurulumu da Coşkun Sever tarafından yapıldı. 1 haftalık eğitim verilen gençler, çalışmaya başladı.

Çit örme makinesinin, Türkiye'nin Darüsselam kenti Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Maço Davutoğlu ile yetimhanedeki gençler tarafından karşılandığını söyleyen Sever, gençler gayretli ve yetenekli olduklarını söyledi.

Sever, "Tahmin edemeyeceğimiz derecede çok çabuk öğrendiler. Tel örme makinesi, çevre güvenliğinde kullanılan tellerin üretimini yapıyor. Amacımız, üretimden ziyade yetimhanedeki çocuklarımızın, Yeşim hanımın himayesindeki çocukların bir meslek sahibi olması, sokaklarda dilencilikten kurtulması. Ekonomiye katkı sunması açısından çok önemliydi. Tanzanya'da insanların milli gelirleri çok düşük. Tanzanya'da iş yapan iş adamlarımız ve oradaki yetimhanedeki çocuklar, bu makineyi gördükleri zaman böyle bir proje ile yapılan bir makinenin gelmesinden inanılmaz derecede mutlu oldular" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-03-05 17:16:15



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