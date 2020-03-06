Balıkesir'de "Türkçe Söz Varlığı" toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkçe Söz Varlığı" Projesinin okullardaki uygulama süreci Balıkesir'de masaya yatırıldı.

Balıkesir Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda "Türkçe Söz Varlığı" projenin okullarda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için saha çalışmalarında izlenecek yol haritası belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başkanlığındaki toplantıda masaya yatırılarak projenin okullarda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için saha çalışmalarında izlenecek yol haritası belirlendi. Balıkesir'de Altıeylül ilçesinde 3 ilkokul, 5 ortaokul, 9 lise; Karesi ilçesinde 3 ilkokul, 3 ortaokul, 6 lise olmak üzere toplam 29 okulda uygulanacak "Türkçe Söz Varlığı" Projesi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazılı dile dayalı olarak kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık listelerinin oluşturulması ile yapay zeka uygulamaları aracılığıyla dilbilimsel çözümleri hedefleniyor

Proje ile öğrenciler kendi dilleri ile kendilerini ifade edecekler

"Türkçe Söz Varlığı" Projesi ile öğrencilerin ana dilleri ile kendilerini doğru ifade etmeleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmeleri; ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar öğrencilerin sahip oldukları yazılı ve sözlü Türkçe varlıklarını tespit etmek üzere bir yaklaşım ortaya koymak amaçlanıyor. Bu kapsamda, her sınıf kademesi için Türkçe söz varlığı listeleri oluşturulacak. Böylece örgün eğitimdeki tüm öğrencilerin tüm sınıf düzeylerinde bilmeleri gereken kelimeler, bilimsel metotlarla tespit edilecek.

Yıldız, "Bu bir kurumun değil, Bir milletin ödevi"

Türkiye'de 26 ilde uygulanacak böylesine önemli ve değerli bir projenin içerisinde yer alıyor olmak bizim için, Balıkesir için çok anlamlı ve değerli diyerek sözlerine başlayan Müdür Yıldız, "Yahya Kemal'in 'Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir' diyerek yücelttiği; Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'Türkçem benim ses bayrağım' diyerek kutsallaştırdığı dilimizi korumak ve söz varlığını güçlendirmek adına Bakanlığımızca hayata geçirilen "Türkçe Söz Varlığı" Projesi gerçekten çok değerli. Çünkü dil, kültürümüzün en önemli taşıyıcısı. Dil olmadan düşünce olmaz, düşünce olmadan kültür olmaz, kültür olmadan medeniyet olmaz. Dolayısıyla insan ve insanlık olmaz. Böylesine önemli ve değerli bir projenin içerisinde yer alıyor olmak da bizim için çok anlamlı. Zira ben bu projeyi bir kurum ödevi değil; bir millet ödevi, bir ülke ödevi olarak görüyorum. Siz değerli idareci ve öğretmenlerimizin desteği ile, sahada mutfakta çalışan bütün arkadaşlarımızın omuz omuza vermesi ile Türkçemizi geleceğe taşıma konusunda Balıkesir olarak çok güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Program, Türkçe Söz Varlığı Projesi İl Koordinatörü Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Araştırma Görevlisi Ersoy Topuzkanamış'ın proje sunumu ile sona erdi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim MüdürüYakup Yıldız, Türkçe Söz Varlığı Projesi İl Koordinatörü Araştırma Görevlisi Ersoy Topuzkanamış, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, derlem çalışmalarının yapılacağı okulların idareci ve öğretmenleri katıldı.

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