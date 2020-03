Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Suriye'nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu ayağından yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan'ı tedavi gördüğü Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırısında bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Aydoğan'ın, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan ve anne Asiye Aydoğan ile bir süre sohbet eden ve acil şifalar temennisinde bulunan Vali Ersin Yazıcı, tedavisi devam eden gazinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Kuyu Mahallesinde ikamet eden Gazi Mustafa Aydoğan'ın yanında bulunan ailesiyle de yakından ilgilenen Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada gazimizin tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak devam edeceğini ifade ederek, güvenlik güçlerimizin ülkemizin bekası ve istikbali için hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında gecegündüz, kar kış demeden terör örgütleri ve teröristlerle mücadele içerisinde olduğunun altını çizdi.

Vali Yazıcı, "Terörle mücadeledn asla taviz verilmeyecek"

Piyade Uzman Çavuş Aydoğan'a bir isteği olup olmadığını soran Vali Yazıcı, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç durumunda kendisine her an ulaşılabileceğini söyledi. Terörle mücadele konusunda yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla mücadele edildiğini belirten Vali Yazıcı, milletimizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Vali Yazıcı, "Devlet de Millet de şehit ve gazilerimizle beraberdir"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin mutlaka ama mutlaka başarıyla sonuçlanacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Terörle olan mücadelede her türlü meşruiyetimiz vardır. Her türlü üstünlüğümüz vardır. Azim ve kararlılıkla bu mücadele yapılacaktır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Devletimize milletimize zeval vermesin. Devlet de millet de Şehit ve Gazilerimizle beraberdir. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe istikbalimiz bu günlerimizden çok daha aydınlık çok daha parlak olacaktır. Bu ülkenin mutluluğu, huzuru, güveni, istikrarı, istikbali ve istiklali için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Yazıcı, ülkemizin birliği ve dirliği için mücadele verirken Şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet geride kalanlarına sabırlar dileyerek yaralanan güvenlik güçlerimize de acil şifalar diledi.

Vali Yazıcı'ya ziyaret sırasında, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu eşlik etti.

