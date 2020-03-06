Gömeç’te jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 269 gram metamfetamin ve 32 gram kubar esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Yaya Mahallesi ve tatil siteleri bölgesinde F.K. isimli şahsın ev ve bahçesinde yaptıkları operasyonda satışa hazır halde 269 gram metamfetamin, 32 gram kubar esrar ve uyuşturucu maddelerin satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeleri ilçeye getirdiği belirlenen şahıs Gömeç ilçesinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

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