Balıkesir'de jandarma 51 kişiyi yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 bin 727 kişiyi sorguladı. Jandarmanın operasyonları sonucu 51 kişi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Kepsut, ilçelerinde gözaltına alındı. Yakalanan kişiler işlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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