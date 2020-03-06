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Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Bandırma'ya kuruluyor

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulacak olan Marmara Ana Metal OSB'nin adı yanlış anlaşılma ve karışıklıklara sebebiyet vermemesi amacıyla "Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB" olarak değiştirildi. OSB'de bacalı sanayi veya ana metal diye adlandırılan Demir, Çelik, Döküm tesisleri olmayacak.

Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Bandırma'ya kuruluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulacak olan Marmara Ana Metal OSB'nin adı yanlış anlaşılma ve karışıklıklara sebebiyet vermemesi amacıyla "Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB" olarak değiştirildi. OSB'de bacalı sanayi veya ana metal diye adlandırılan Demir, Çelik, Döküm tesisleri olmayacak.
Bandırma'da hayata geçecek olan Marmara OSB’nin 7. Müteşebbis Heyet Toplantısı Bandırma Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet Başkanı Günhan Yazar'ın başkanlığında, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Balıkesir Sanayi İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk’un da katılımı ile Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşti. Müteşebbis Heyet Toplantısına, Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay ve Müteşebbis heyeti oluşturan Sanayiciler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayi Odası temsilcileri de katıldı.
Türkiye’nin istihdam ve ihracatının önemli bir bölümünü bünyelerinde barındıran köklü sanayi kuruluşlarının iştiraki ile kurulan Marmara OSB 7. Müteşebbis Heyet Toplantısında; Bandırma da üretim ve istihdam ortamını geliştirecek, yatırımların hızlanmasını sağlayacak yeni kararlar aldı. Balıkesir Valiliği tarafından yürütülmekte olan kamulaştırma sürecinin devam ettiği, Kıymet Takdir Komisyonu Raporu'nun hazırlanarak birkaç gün içinde Uzlaşma Komisyonu'nun faaliyete başlamasının beklendiği vurgulandı. Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde süreçlerin başarı ile işlemekte olduğu belirtildi.
OSB'de bacalı sanayi veya ana metal diye adlandırılan Demir, Çelik, Döküm tesisleri olmayacak
Toplantı sonunda yapılan açıklamada, Bandırma'ya Türkiye'nin ilk inovatif OSB'sinin kurulacağı vurgulanırken, " Bandırma’ya Türkiye’nin ilk İnnovatif OSB’sinin kuruluyor olmasından memnuniyeti duyuyor ve şehrin ekonomisine katacağı katkıyı dolayısıyla biran önce faaliyete geçmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Öncelikle kamuoyunun şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, Marmara Organize Sanayi Bölgemiz vizyon ve misyonunda da açıkça tarif edildiği gibi, tüm canlı hayatına saygılı, çevreci kimliği, yüksek teknoloji ve kalite odaklı üretim anlayışı ile sektörlerindeki öncü kuruluşlarla bölgenin ve büyüyen Türkiye’nin sanayi atağına en üst düzeyde katkıda bulunacak, gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi olacaktır ve bunun için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" denildi.
Marmara OSB Bakan Varank'a anlatıldı
Bandırma'ya kurulacak olan ve kamulaştırma çalışmalarına devam edilen Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'nin isminde bulunan Ana Metal kelimesinin Ağır Metal ile karıştırıldığı ve bunun da vatandaşların kafasında çevre ve hava kirliliği oluşturacağı yönünde soru işaretlerine neden olduğu ifade edilerek, "Bölgemizin doğal güzellikleri ve ekolojik dokusunun hiçbir şeye feda edilemeyeceğini, bunun her şeyin üzerinde olduğunu biliyoruz. Gelecek nesillere ve çocuklarımıza iftiharla bırakabileceğimiz bir Organize sanayi bölgesi inşa etmek en büyük amacımız olacaktır. Tüm süreçler büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Son günlerde birtakım mecralarda “Marmara Dilovası olmasın” söylemi dillendirilmektedir. Yukarda da ifade edildiği gibi, Biz içinde yaşayacağımız, gururla sonraki nesillere bırakıp ‘Burayı biz yaptık’ diye iftihar edebileceğimiz bir OSB yapmak için kolları sıvadık. Konuyla ilgili daha önceki Basın Duyurularımızda da ifade ettiğimiz gibi; Marmara OSB sınırları içinde Bacalı Sanayi veya Ana Metal diye adlandırılan DemirÇelik ve Döküm Tesisi kurulmayacağını ifade etmiştik. Ancak ismimizde yer alan Ana Metal İbaresini de yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için bu müteşebbis heyet toplantısında değiştirerek Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB yapılmıştır. Yönetim Kurulu 4562 sayılı OSB Kanunu çerçevecinde çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir. Bandırma da sadece bir OSB kurmuyoruz, aynı zamanda Bandırmanın gönüllü tanıtım elçiliğini de yapıyoruz, Organize Sanayi Bölgemizle ilgili Yurtdışı ve Yurtiçindeki sanayicilerimize tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapmakta, Türkiye’nin gelecek vizyonunu oluşturacak olan Marmara OSB’ye davet etmekteyiz. Bölgemizin avantaj ve çevre güzelliklerini her fırsatta devlet erkanı ile de paylaşmaktayız. Bu bağlamda; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız, Ticaret Bakan Yardımcımız ve en son iki hafta önce OSB’mizin İstanbul’daki merkez ofisinde ağırlamaktan şeref duyduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a da OSB’mizi ve geldiğimiz aşamaları büyük bir gururla anlattık. Marmara OSB önümüzdeki 10 yıllık süreçte Bandırmamızı Türkiye’nin üretim ve istihdam üssü yapacak İnovatif OSB’nin Türkiye’deki ilk örneği olacaktır" denildi.

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