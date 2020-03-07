Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipkleri il genelinde aranan 37 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde ekserisi çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 37 kişiyi Gönen, Bandırma, Havran, Susurluk, İvrindi, Savaştepe, Erdek, Sındırgı, Bigadiç, Edremit, Ayvalık ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adlî mercilere sevk edildi.

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