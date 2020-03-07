'Havacı Kadınlar' Edremit'te buluştu

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 713 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası kutlamaları nedeniyle “Havacı Kadınlar Edremit’te Buluşuyor.” adlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Gülaçtı Şen’in havacılığa damga vurmuş kadınlar adlı sunumuyla başladı. Sunumda, 8 Mart 2010 tarihinde dünyanın ilk lisanslı kadın pilotu olan Raymonde De Laroche, 1 Aralık 1913 tarihinde ilk defa uçan Türk kadını Belkıs Şevket Hanım, Lisanslı İlk Türk Kadın Pilot Bedriye Tahir Gökmen, İlk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ilk Türk kadın paraşütçü Yıldız Eruçman, NATO’nun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç ile kıtalararası uçuş yapan ilk Türk kadın pilot Emel Arman‘ın gayret ve başarıları dile getirildi.

Öğr. Gör. Gülçatı Şen’in konuşması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu’nun çalışmaları, sivil havacılıkta güncel sorunlar ve öğrencilerin sorucevap faslı ile son buldu. Sonrasında söz alan Atlantık Uçuş Akademisi’nde (AFA) pilotaj eğitimi alan Özlem Oğuzcan ile Ceyda Olcan, toplumda yaygın kanı olan “Kadınlara Uygun Olmayan Meslekler” ibaresinin günümüzde kadınların ortaya koydukları çabalarla kırıldığını ve bunun canlı örneklerinden olmalarının verdiği mutluluğu yaşadıklarını dile getirdiler.

Toplantının sonunda “Kadın gözüyle Edremit” adlı konuşmasıyla söz alan Edremit Belediye Başkanı’nın Eşi Oya Arslan ise günümüzde kadınların yaşadıkları birçok problemin altında yatan nedenin kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini ellerine aldıktan sonra doğan eril baskılardan kaynaklandığını dile getirdi. Oya Arslan ayrıca Körfez Bölgesi için bir değer olan Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun gelişmesi için gereken destekleri vermeye hazır olduklarını söyledi. Havacı Kadınlar Edremit Buluşması söyleşiye katılan konuklara verilen teşekkür belgeleri, çiçek ve hediye takdimleriyle son buldu.

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