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Öğrencilerden Nükleer Vizyon Projesi

İHA

Öğrencilerden Nükleer Vizyon Projesi

Balıkesir'in Karesi İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim Sanat Merkezi koordinatörlüğünde ortaokul ve üniversite öğrencilerine yönelik Nükleer Vizyon Projesi başlatıldı. Rusya'da düzenlenen yarışmada finale kalan proje, okullarda öğrencilerle buluşacak.
Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde geliştirilen Nükleer Vizyon Projesi, Rusya’da düzenlenen yarışmada finale kaldı. Proje sayesinde Türkiye’de ilk kez ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik geniş kapsamlı bir Nükleer Vizyon Projesi uygulanacak. Bilsem öğretmeni Nihal Korkusuz tarafından koordine edilen proje, Türkiye'de kapsamlı ilk öğrenci eğitimleri olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ayrıca ilerleyen günlerde proje kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren nükleer enerji uzmanları tarafından üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine çeşitli eğitimler verilecek. Farkındalık eğitimleri, aktivasyonu eğitimleri ve mobil sistem eğitimlerini içeren proje sonucunda öğrenciler de mobil uygulamalar geliştirebilecek.
International Student Competition (IAEA) yarışması finalisti olarak bir dizi Nükleer Enerji ve İklim Değişikliği konulu etkinlik yapılması planlandı. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi uzmanlarından Nükleer Enerji Mühendisi Osman Yücehan Kutlu ve Yüksek Kimyager Merve Girgin, İstanbul Teknik Üniversitesi TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Rektörü Nükleer Enerji Uzmanı Yüksek Kimyager Zeyneb Camtakan tarafından Karesi ilçesinde farkındalık seminerleri yapacak. İlk seminer 16 Mart'ta Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde üniversite öğrencilerine, ikinci seminer 16 Mart günü Balıkesir Lisesinde lise öğrencilerine, üçüncü seminer ise 17 Mart günü Müftülük konferans salonunda ortaokul öğrencilerine gerçekleştirilecek. Ayrıca 1013 Mart tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencilerine Bilsem’de, 13 Mart tarihinde Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi öğrencilerine mobil aplikasyon eğitimi verilecek. Öğrenciler aldıkları eğitim ile Nükleer Enerji ve İklim Değişikliği konularında mobil uygulama geliştirecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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