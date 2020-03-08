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TEKSÜT Bandırma BK - Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48

DHA

TEKSÜT Bandırma BK - Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48


Gürkan DURAL/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA) - SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu
HAKEMLER: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
TEKSÜT BANDIRMA BK: Rıdvan Öncel 18, Erkan Yılmaz 11, Sadık Kabaca 10, Alperen Şengün 10, Şehmus Hazer 9, Furkan Haltalı 5, Atakan Erdek 1
SİGORTAM.NET İTÜ BASKET: Marquez Campbell 13, Oğulcan Baykan 9, Semih Say 8, Ramazan Tekin 6, Mehmet Yağmur 5, Yunus Akçay 4, Cole Huff 3
1.PERİYOT: 14-13
DEVRE: 33-21
3.PERİYOT: 48-32ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında tamamen kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla parkeye çıkan TEKSÜT Bandırma BK, maçın başından beri önde götürdüğü mücadelede Sigortam.net İTÜ Basket´i 64-48 mağlup etti.
TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı ve Alperen Şengün beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Mücadelenin ilk bölümünde Rıdvan Öncel ile sayılar bulan Yeşil-Beyazlılar ilk çeyreğin 5. dakikasını 7-2 önde geçti. Kalan bölümde savunmada biraz aksasa da Rıdvan Öncel ve Sadık Emir Kabaca´nın sayıları ile hücumda etkili olunca TEKSÜT Bandırma BK, ilk çeyreği 14-13 önde geçti.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf yine TEKSÜT Bandırma BK oldu. Hücumlarda Rıdvan Öncel ve Şehmus Hazer ile sayılar üreten TEKSÜT Bandırma BK 15. dakikayı 25-16 önde geçti. Bandırma ekibi kalan bölümde Rıdvan Öncel ve Sadık Emir Kabaca ile sayılar bulunca oyun kontrolünü tamamen elinde tuttu ve soyunma odasına 33-21 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan taraf yine ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Bandırma ekibi hücumlarda sayı üretmekte zorlanmazken, Erkan Yılmaz ve Alperen Şengün ile sayılar üretince 25. dakikayı da 37-27 önde geçti. Kalan bölümde iyi ve kontrollü oyununu sürdüren TEKSÜT Bandırma BK, son çeyreğe de 48-32 önde girdi.
Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumlarda Furkan Haltalı ve Rıdvan Öncel ile sayılar üretirken 35. dakikayı 59-41 önde geçti. Kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen elinde tutarak iyi bir performans ortaya koyan, Ligin ve Avrupa´nın 20 yaş ortalamasıyla en genç takımı olan TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmadan da 64-48 galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Gürkan DURAL
2020-03-08 15:15:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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