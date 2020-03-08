Ömer Seyfettin Balıkesir'de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ömer Seyfettin Balıkesir'de anıldı

İHA

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakultesi Konferans Salonunda "Vefatının 100. Yılında Yaşayan Ömer Seyfettin" konulu bir panel düzenlendi.

Ömer Seyfettin Balıkesir'de anıldı

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakultesi Konferans Salonunda "Vefatının 100. Yılında Yaşayan Ömer Seyfettin" konulu bir panel düzenlendi.
Balıkesir Valiliği himayelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balikesir Üniversitesi, Balikesir Il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri 2020 Ömer Seyfettin etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel yoğum bir katılımla gerçekleşti.
Panele Prof. Dr. Salim Çonoglu, Roman yazarı Metin Savaş ve Dr. Bayram Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Salim Çonoglu, yaptığı konuşmada Ömer Seyfettin'in kişiliği, hikayelerinde anlattığı değerler ve değerlerin toplum hayatı için önemi üzerinde durdu. Metin Savaş ise konuşmasında Ömer Seyfettin'in halkçı kişiliğini öne çıkardı. Dr. Bayram Yıldız’da Ömer Seyfettin'in ticarete bakışı konusu üzerinde yoğunlaştı.
Necatibey Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balikesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı panel, konuşmacılara hediyelerin verilmesiyle sona erdi. Panele katılan dinleyicilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 2020 Ömer Seyfettin Ajandası dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEKSÜT Bandırma BK - Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK - Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48
Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı
YEREL HABERLER Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı
Balıkesir’de trafik kazası 2 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafik kazası 2 yaralı
Oda Başkanı İz’den 8 Mart ziyareti
YEREL HABERLER Oda Başkanı İz’den 8 Mart ziyareti
Burhaniyeli Arıcılar Platformu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Burhaniyeli Arıcılar Platformu toplantısına katıldı
Eğitim-Bir-Sen, 3. İl divan toplantısını yaptı Başkan Çabuk, “Kazanacağımız her üye bizim gücümüzü arttırır”
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen, 3. İl divan toplantısını yaptı Başkan ...
Büyükşehir Belediyesi kadınlar gününü unutmadı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe: "Ülkemizdeki bütün evlatların analarıyız"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi kadınlar gününü ...
Jandarmadan 783 okul servisine denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan 783 okul servisine denetim
Öğrencilerden Nükleer Vizyon Projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Nükleer Vizyon Projesi
'Havacı Kadınlar' Edremit'te buluştu
YEREL HABERLER 'Havacı Kadınlar' Edremit'te buluştu
Nüfus müdürlüklerinde çalışma saatleri uzatıldı
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüklerinde çalışma saatleri uzatıldı
Anaokulu öğrencileri doğada eğitim görüyor
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri doğada eğitim görüyor
Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı
Yıldızspor şampiyon oldu
YEREL HABERLER Yıldızspor şampiyon oldu
Balıkesir polisi 37 aranan şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir polisi 37 aranan şüpheliyi yakaladı
Burhaniye’de balıkçılara suni resif uygulaması anlatıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de balıkçılara suni resif uygulaması ...
Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı
YEREL HABERLER Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz ...
Balıkesir'den İdlib'e yardım tırı
YEREL HABERLER Balıkesir'den İdlib'e yardım tırı
Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu
Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu
YEREL HABERLER Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu
Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Bandırma'ya kuruluyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Bandırma'ya kuruluyor
Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı
Balıkesir'de jandarma 51 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 51 kişiyi yakaladı
Uyuşturucudan uzak durulması için stant açtılar
YEREL HABERLER Uyuşturucudan uzak durulması için stant açtılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X