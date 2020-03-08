TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 50 ile geçti.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yalçın Taşkın Furat xx, Ali Uğurtan Demirtaş x, Barkın Güdü x

Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Fırat Arıkan xx, Erkan Taşkıran xxxx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç xx, Selçuk Alibaz xx (Doğan Can Davas dk. 61 xxx), Onur Akbay xx, Tayyib Kanarya xxxx, Halil İbrahim Sönmez xx (Benhur Keser dk. 61 xx), Ali Kucik xx (Sinan Akaydın dk. 70 xx), İrfan Başaran xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Oğuz Eken xx, Toykan Topuz xx (Fatih Kızılay dk. 61 x), Doğukan Sabih Toksöz xx, Emre Işık xx (Ömer Faruk Yılmaz dk. 80 ?), Ömer Faruk Yaylacı xx (Olcay Toplu dk. 69 xx), Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran x,

Goller: Tayyip Kanarya (dk. 18 ve 41), Doğan Can Davas (dk. 90 ve 90+5), Sinan Akaydın (dk. 90+2) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kartlar: Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

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