Balıkesir'de polisten tütün operasyonu

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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu yapan polis ekipleri, 13 bin 600 adet tütün dolu makaron ve 2 bin 360 adet sigara ele geçirdi.Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 13 bin 600 adet tütün dolu makaron, 2 bin 360 adet sigara, 23 kilogram açık tütün, 16 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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