Edremit'te uyuşturucu operasyonu

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve uyarıcı hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ihbar üzerine Gamze Ö.´ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 414 gram bonzai ve 61 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Gamze Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-03-09 14:31:41



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