Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

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Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda C.Ö. adındaki profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

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