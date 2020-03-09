Ateşte unutulan tavuk evi yakıyordu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde komşuların dikkati bu kez çıkacak muhtemel bir yangını engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi 1078 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında yemeği ateşte unutan kadının evini yanmaktan komşuları kurtardı. H.B' ye ait dairenin mutfağından çıkan aşırı duman ve yanık kokusu bütün apartmanın içine yayıldı. Komşuları durumu fark ederek hemen itfaiye haber verildi. Mutfakta unutulan yemeğin ateşi kapatılırken dairede çıkacak mutlak yangın komşuların dikkati sayesinde önlendi.

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