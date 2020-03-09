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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit'te 'Değerler Eğitimi' denetimi

İHA

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Değerler Eğitimi' denetlemeleri sürüyor.

Edremit'te 'Değerler Eğitimi' denetimi

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Değerler Eğitimi' denetlemeleri sürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun ve Şube Müdürü Ali Erkoç, bu kapsamda bugün Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu, Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu, Fatma Sevim Kıyakoğlu Anaokulu ve Şehit Öğretmenler İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldiler.
Yetkililer ayrıca, Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri tarafından okul bahçesinde ve spor alanlarında yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde incelediler. Okula futbol, voleybol, basketbol sahaları, tribün, güvenlik donanımı, bekçi kulübesi, su tesisatı yapımları gibi birçok yenileme ve iyileştirme çalışmalarına öncülük eden Okul Müdürü Kural Eken, Fen Bilimleri Öğretmeni Cem Yıldırım, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Sedat Akpolat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Haluk Şanlı'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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