(Özel) Korana virüsü salgınına karşı virüs savar bitkiler Prof. Dr. Fatih Satıl’dan, korona virüsü salgınlarına bitkisel çözüm önerileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Korana virüsü salgınına karşı virüs savar bitkiler Prof. Dr. Fatih Satıl’dan, korona virüsü salgınlarına bitkisel çözüm önerileri

İHA

(Özel) Korana virüsü salgınına karşı virüs savar bitkiler Prof. Dr. Fatih Satıl’dan, korona virüsü salgınlarına bitkisel çözüm önerileri

Son günlerde korona virüsü salgınlarına bağlı ölümlerin artması ve bu virüse karşı şimdilik spesifik bir tedavisinin de olmaması hem insanları telaşlandırdı hem de doğal çözüm arayışlarına sevk etti. Prof. Dr. Fatih Satıl, antik çağlardan beri insanlar tarafından bazı otların viral enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli hastalıklar için doğal tedavi olarak kullanıldığını, günümüzde de virüslere karşı vücudumuzu koruyacak şifalı bitkilerin tabiat eczanesinde var olduğunu ifade etti.
Balıkesir Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Fatih Satıl, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı doğada virüs savar birçok bitki olduğunu belirterek, Balıkesir’de pazar günleri kurulan semt pazarında İHA’ya virüs savar bitkiler ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Satıl, pazar yerinde tezgahlar arasında virüs savar bitkilerin faydalarını anlattı.

"Korona virüsü salgınına karşı virüs savar doğal bitkiler var"
Prof. Dr. Satıl, şu bilgileri verdi:
"Bitkilerde bulunan, özellikle bazı polifenolik yapıdaki aromatik bileşiklerin doğrudan virüsler üzerinde etkili olduğunu ya da dolaylı olarak bağışıklık sistemini uyararak faydalı olabildiğini ortaya koyan birçok bilimsel çalışma var. Virüs savar bitkiler olarak da bilinen; laden, meyan, mürver, nane, kekik, melisa, adaçayı, biberiye ve sarımsak üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda; bu bitkilerin içeriğinde çok sayıda antiviral etkili bileşiklerin bulunduğu görüldüğünü ve ülkemizin özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde bol miktarda yabani olarak bulunan laden bitkisinin bileşimindeki polimerik polifenoller virüsün çoğalmasını ve bakterilerin gelişimini engeller. Günümüzde bu bitkin eczanelerde ilaç olarak satılan formaları bulunuyor. Aynı şekilde, özellikle ülkemizin güneydoğusunda halkın yoğun olarak tükettiği meyan bitkisi de antiviral özelliği ile en etkili bitkiler arasında yer alır. Bilimsel adı Sambucus nigra olan 'mürver' bitkisinin meyvelerinden hazırlanan şurup, hem bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye hem de antiviral etkisi nedeniyle ilaç olarak Avrupa’da kullanılmaktadır. Ballıbabagiller ailesinin üyelerinden olan adaçayı, nane, kekik, lavanta ve biberiye viral enfeksiyonları doğal olarak tedavi etmek için geleneksel halk tıbbında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kekik, mikrop öldürücü etkisi en yüksek olan bitkiler arasındadır. İçeriğinde bulunan Karvakrol antiviral özelliğe sahiptir. Lavanta yağı, antiseptik ve antiviral özelliktedir. Lavanta yağını bir pamuğa damlatarak kokusunu odaya yayabilirsiniz. Örneğin biberiyenin içeriğinde bulunan bazı bileşikler, herpes virüslerine, grip ve hepatitlere karşı antiviral aktiviteye sahiptir. Sarımsak, soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı antiviral aktiviteye sahiptir. İnsanlık tarihinde 5 bin yıldır ilaç olarak kullanılan bu kıymetli bitki mutfağımızdaki en kuvvetli doğal antibiyotiktir."

"Doğal bitkileri kullanmadan önce doktorunuza danışın"
Doğal virüs savar bitkileri kullanırken mutlaka bir doktora danışılmasını isteyen Prof. Dr. Satıl, "Bu yukarıda saydığımız virüs savar bitkileri hasta olduğunuzda kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Hastalık teşhisi konulduktan sonra, doktorunuza da danışarak bitkisel maddeleri veya ilaçları kullanın. Mümkünse bitkisel tedavi eğitimi almış bir hekimle bitkisel tedaviye devam edin" dedi.

Hanife Yüksel: "4 çocuk doğurdum. Ne ebe ne de hemşire gördüm"
Prof. Dr. Satıl, pazar yerinde dolaşırken bir tezgahta adaçayı, marul ve sebze satışı yapan 75 yaşındaki Hanife Yüksel adaçayının faydalarını anlatabilmek için kendi hayatından örnek vererek, "Ben 4 tane doğum yaptım. Ne bir doktor gördüm. Ne bir hemşire veya ebe gördüm. Doğumdan sonra bana hep adaçayı ve nişasta verdiler. Adaçayına biz boşyaprağı da diyoruz. Adaçayı çok faydalı bir bitkidir. Çayını yaparken küçük bir dal adaçayı parçası yeter" dedi.
Prof. Dr. Satıl da gebelik esnasında adaçayı kullanmanın zarar verebileceğini belirterek, "Doğum sonrası hem vücudu güçlendirir hem de enfeksiyonlara karşı vücudu sağlamlaştırmak için kullanılır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafiğe havadan helikopterli denetim
YEREL HABERLER Trafiğe havadan helikopterli denetim
Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye ...
Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor
Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek
YEREL HABERLER Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek
Balıkesir MEM Bursa’da 26 proje ile yarışacak
YEREL HABERLER Balıkesir MEM Bursa’da 26 proje ile yarışacak
Yazıcı: "Esnaf ülke ekonomisinin direğidir"
YEREL HABERLER Yazıcı: "Esnaf ülke ekonomisinin direğidir"
Ayvalık Halkı’ndan şehitler için lokma hayrı
YEREL HABERLER Ayvalık Halkı’ndan şehitler için lokma hayrı
Bandırma'da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Bandırma'da sahte para operasyonu
Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden “Böbrek” bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden “Böbrek” ...
Edremit'te 'Değerler Eğitimi' denetimi
YEREL HABERLER Edremit'te 'Değerler Eğitimi' denetimi
Ateşte unutulan tavuk evi yakıyordu
YEREL HABERLER Ateşte unutulan tavuk evi yakıyordu
Kadınlar gününe zeytin fidanlı destek
YEREL HABERLER Kadınlar gününe zeytin fidanlı destek
Kepsut'lu bilek güreşçilerinden başarı
YEREL HABERLER Kepsut'lu bilek güreşçilerinden başarı
Susurluk’ta yol yapım çalışmaları devam ediyor Başkan Güney, “Daha güzel bir Susurluk için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Susurluk’ta yol yapım çalışmaları devam ediyor Başkan ...
Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday
YEREL HABERLER Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday
Edremit'te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Edremit'te uyuşturucu operasyonu
AYAL öğrencilerinden “Kadınoloji”
YEREL HABERLER AYAL öğrencilerinden “Kadınoloji”
Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı
Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Burhaniye’de kadın pompacılar işbaşında
YEREL HABERLER Burhaniye’de kadın pompacılar işbaşında
Burhaniye’de TÜBİTAK Yarışma Projelerine rekor başvuru
YEREL HABERLER Burhaniye’de TÜBİTAK Yarışma Projelerine rekor ...
Başkan Güney’den kadınlara anlamlı hediye
YEREL HABERLER Başkan Güney’den kadınlara anlamlı hediye
Susurluk’ta şehitlerin mezarları temizlendi
YEREL HABERLER Susurluk’ta şehitlerin mezarları temizlendi
Yusuf Şimşek: “Bursaspor ile zorlu bir maç oynayacağız”
YEREL HABERLER Yusuf Şimşek: “Bursaspor ile zorlu bir maç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X