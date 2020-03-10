TFF 1. Lig: EH.Balıkesirspor: 0 -Bursaspor: 2 (İlk yarı sonucu)

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TFF 1. Lig’in 27. hafta müsabakasında EH. Balıkesirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Abduo Razack Traore, Kubilay Kanatkuş’un golleri ile Bursaspor’un 20 üstünlüğü ile sona erdi.

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