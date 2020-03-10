TFF 1. Lig: EH.Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 3

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TFF 1. Lig’in 27. hafta müsabakasında EH. Balıkesirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka deplasman takım Bursaspor'un 31'lik galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen Bursaspor atağında Ali Akman’ın ceza sahası içine ortaladığı topu Balıkesirspor defansı uzaklaştırdı.

9. dakikada Foxi ile gelişen Balıkesirspor atağında Abdülkadir Kayalı’nın ceza sahası üstünden attığı sert şut auta çıktı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Seleznov’un ceza sahasına plasesinde, Traore’nin şutu ağlarla buluştu. 01

22. dakikada Bursaspor atağında Ali Akman’nın ortaladığı topa Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 02

26. dakikada Aly Malle ile gelişen Balıkesirspor atağında Aly Malle’nin kale içine ortaladığı topu Rahmi Anıl’dan önce Bursaspor defansı kornere çeldi.

34. dakikada Balıkesir atağında Nermin Hodzic’in ceza sahası içinden attığı yarım vole şutu kaleci Çağlar Şahin Akbaba yatarak kurtardı.

60. dakikada gelişen Bursaspor atağında Abdou Razack Traore ceza sahası üstünde topu Abdullahi Shehu'ya uzattı. Abdullahi Shehu topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 03

66. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Kubilay topu Seleznov'a aktardı. Seleznov'un şutunu Kaleci Atilla kornere çeldi.

76. dakika Otoo'nun ceza sahası üstünde ortasında Aly Malle, topu ağlara gönderdi. 13



Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xxx, Murat Şener xx, Cemal Alpay xxx

Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Nermin Hodzıc x (Celal Emir Dede dk. 80 ?), Cenk Güvenç x, Sezer Özmen xx, Berat Aydoğdu xx, Serdar Güncü xx, Abdulkadir Kayalı xx (Nemanja Andusic dk. 65 x), Batuhan İşçiler xx, Aly Malle xx, Mahatma Otoo x, Rahmi Anıl Başaran xx

Yedekler: Andrija Vukovic, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Enes Karabulut, Görkem Fidan, Francıs Ezeh

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xxx, Keremcan Akyüz xx, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xx, Abdullahı Shehu xxx, Selçuk Şahin xx, Abduo Razack Traore xxx (Jani Atanasov dk. 90 ?), Ali Akman xx (Recep Aydın dk. 76 x), Kubilay Kanatkuş xx, Yevgen Seleznov xx (Burak Altıparmak dk. 83 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Burak Kapacak, Aykut Akgün,

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Abduo Razack Traore (dk. 15), Kubilay Kanatkuş (dk. 22), Abdullahı Shehu (dk. 60) Bursaspor Aly Malle (dk. 76) (Balıkesirspor

Sarı kartlar: Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Nermin Hodzic, Aly Malle, Cenk Güvenç (Balıkesirspor), Kerem Can Akyüz (Bursaspor)

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