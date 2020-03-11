Sındırgı’da Kocahan Projesi’nin tanıtımı yapıldı Kocahan Projesi Sındırgı’nın prestiji olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ilçenin kaybettiği değerleri nasıl kazanırız düşüncesiyle hazırladığı 3 aşamalı projenin sonuncusuna başlıyor. Daha önce Şerif Paşa Meydanı, Cumhuriyet Meydanı projelerini tamamlayan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş şimdi de Kocahan Projesi ile ilçenin çehresini değiştirmek için kolları sıvadı.

Kocahan Projesi’nin tanıtımını ilçedeki tarihi doku olan Kışla Müze Han’da gerçekleştiren Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, proje kapsamında 62 adet bağımsız işyeri, cep sineması ve tiyatro salonu, sergi ve etkinlik salonu, kafe restoran, Türk Hamamının yer alacağını söyledi. Belediye Oteli ile bağlantılı olacak olan Kocahan Projesi ile ilçedeki turizm girdisinin artırılacağına değinen Ekrem Yavaş, geçmişin izlerini de gelecek nesillere aktaracak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



“Geleceği inşa etmenin gayretiyle yola çıktık”

Sındırgı’nın geleceğini inşa etme gayretiyle çıktıkları bu yolda yapılanlar hakkında bilgiler veren Ekrem Yavaş, “Geleceği inşa etme gayesiyle çıktığımız bu yolda, vatandaşlarımızın istek ve talepleriyle yatırımlarını yöneten, şeffaf ve ulaşılabilir belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sındırgı’nın büyümesine ek olarak ihtiyaç, talep ve yatırımlar da büyüyor. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kaybettiğimiz güzellikleri ilçemize geri kazandırmanın ve istihdamı arttırmanın en önemli yolunun Termal Turizmde gelişme ile sağlanabileceğini gördük. Bizlerde bu doğrultuda projelerimize yön vererek ilçemizde turizm altlığı oluşturduk. Bu kapsamda kurumlarımız ve vatandaşlarımız ile işbirliği içerisinde ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleri ve sizlerin desteği ile Sındırgı, Termal Turizmin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.



“Kocahan Projesi ilçemizin prestiji artacak”

İlçe merkezinde prestij bir proje olacak olan Kocahan Projesi hakkında da bilgiler veren Ekrem Yavaş, “İlçemizin geleceğini şekillendirecek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak birçok projeye imza attık. 2004 yılında kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu ve verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle artık ilçemiz geleceğe umutla bakıyor. İlçemizin vitrinini oluşturan ve her alanda etkinliklerle faal olarak kullanılmasını sağladığımız Şerif Paşa Meydanı, Belediye Hizmet Binası, Cumhuriyet Meydanı ve Zeytindalı Meydan Park projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi KOCAHAN projesi ile ilçemizin prestijini arttıracak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyoruz. 62 adet bağımsız işyeri, cep sineması ve tiyatro salonu, sergi ve etkinlik salonu, kafe restoran, Türk Hamamı ve Belediye Oteli ile bağlantılı olacak KOCAHAN Sındırgı’nın bir markası halini alacak bir proje. İlçeye gelen ziyaretçilerin rahatça alışveriş yapabileceği, tur otobüslerinin ilk uğrak noktası olacak ilçe merkezindeki diğer projelerle koordineli konsept bir proje olacak. 17 Mart 2020 tarihinde ihalesini gerçekleştireceğimiz projemizi de iki yıl içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tanıtım toplantısının ardından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş basın mensuplarını projenin uygulanacağı alanda gezdirerek, proje hakkında bilgiler verdi.

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