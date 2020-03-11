10 Burda AVM Kadınlar Günü’nde anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı

Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen etkinliklerle ziyaretçilerine keyif dolu bir hafta sonu yaşattı. Atölye çalışmaları, eğitimler ve sergilerle dolu dolu geçen Kadınlar Günü etkinliklerine Balıkesirliler yoğun ilgi gösterdi.

10 Burda AVM’nin Altıeylül Halk Eğitim Merkezi ile yaptığı işbirliği kapsamında, Pazar günü 13.0017.00 saatleri arasında kadınlara özel, tel kırma, resim, cam boncuk gibi pek çok sanat dalı hakkında küçük başlangıç eğitimleri verildi. Atölye çalışmaları kadınların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğü stant kurarak kadına şiddete dikkat çekti. Etkinlikte aynı zamanda kadınlara karanfil dağıtımı da yapıldı.

10 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde konuklarını sanatla da buluşturdu. AVM ziyaretçileri, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi öğrencilerinin, pek çok ulustan kadını resmettikleri “Kadın Portreleri” resim sergisini gezme fırsatı yakaladı. 48 Mart tarihleri arasında düzenlenen sergi, büyük ilgi gördü.

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