Balıkesir'de polis 9 silah yakaladı

Balıkesir'de polis il genelinde son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah ve 9 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, Susurluk ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 15 adet fişek, Bandırma ilçesinde 1 adet kurusıkı silah ve 46 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah ve 16 adet fişek, Erdek ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.