Jandarmadan aran şahıs uygulaması Uygulama esnasında 19 kişi yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıs uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 7 bin 691 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 19 kişiyi Altıeylül, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişi jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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