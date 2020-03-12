Manyas’ta İstiklal Marşının kabulü törenle anıldı

Manyas’ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni gerçekleştirildi.

Manyas Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen anma programında İstiklal Marşının yazılışı ve Mehmet Akif Ersoy’un marşla ilgili düşünceleri konuşmalar ve şiirlerle anlatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan Manyas İmamHatip Ortaokulunun hazırladığı program okul öğrencilerinden Nurullah Temur’un Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Program İstiklal Marşının kabulü dolayısıyla düzenlenen yarışmalar da dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında birinci gelen ilkokullar da Rümeysa Demiralay, ortaokullar da Setenay Sayın ve liseler de Ece Abakay’ın ödüllerini Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya verdi. Diğer dallarda dereceye girenlere ödüllerini ise törende hazır bulunan protokol üyeleri verdi.

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