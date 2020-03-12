Öğrencilerden Kaymakam Çalık’a ziyaret

Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu ile Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa yürüttükleri etwining “Küçük İlçemizin, Zengin Değerleri” projesi kapsamında Kaymakam Ekrem Çalık, her iki okulun öğrencilerini makamında ağırladı.

Kaymakam Çalık’a yapılan ziyarette; Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu Matematik Öğretmeni Eda Erdal ve 5C sınıfı öğrencileri ile Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yer aldı. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’ün de hazır bulunduğu ziyaret, karşılıklı sorucevap ve söyleşi şeklinde devam etti. Kaymakam Çalık, öğrencilere kitap hediye ederken, öğrencilerle birlikte kitap okuma saati etkinliği gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Kaymakam Çalık, öğrencilere eğitim ve öğretim yaşamlarında başarı dileğinde bulundu.

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