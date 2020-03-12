AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz

DHA

AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'deki AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, koronavirüsün de dahil olduğu 34 virüse karşı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nce (FDA) onaylı 29 ilacın piyasaya sürüldüğünü, burada etken madde olarak ise, Türkiye'de 20 yıldır üretilen Oleuropein maddesi kullanıldığını belirtti. Dorukan, ABD tarafından ürünün patentinin alındığını, ancak kendilerini de farklı bir yöntemle Oleuropein'i tekrar üreterek, patentini almak için başvuruda bulunduklarını söyleyip, "Kısa sürede onaylanması beklenen patent başvurusunun ardından, aralarında Korona, HIV ve Sars´da dahil 34 virüsün yol açtığı hastalıklara karşı milli ilacımız piyasaya sürülecek" dedi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, Türkiye'de de ortaya çıkan ve 4 bin 751 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Oleuropeinin etken maddesi içeren 29 ilaç, ABD tarafından onaylanarak piyasaya sürüldü. Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması da Oleuropein maddesini yaklaşık 20 yıl önce tümör tedavisinde kullanmak üzere üretmeye başlamıştı. ABD'nin ilaç üretimine başlamasının ve bu üretimi onaylamasının ardından AR-GE firmasında da yeni bir yöntemle Oleuropein üretilmeye başlandı. Çalışmalarla ilgili konuşan Faruk Durukan, Oleuropein üretmeyi başardıklarını söyleyerek, "Amerika'da bulunan laboratuvarlarda, Oleuropein maddesinin aralarında Korona, HIV ve Sars virüslerininde bulunduğu 34 virüsün yol açtığı hastalığa iyi geldiği tespit edildi. Bununla ilgili olarak da FDA onaylı 29 ilaç piyasaya sunuldu. Biz 20 yıldan bu yana Oleuropein maddesini üretmekteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan 30'a yakın doktora çalışması ile bu üretim kayıtlarda da mevcut. Şu an ABD tarafından Oleuropein'in patenti alınması nedeniyle, biz de yeni bir çalışma gerçekleştirerek farklı bir yöntemle Oleuropein elde ettik. Patent için başvurumuzu yaptık. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Onayın ardından kullandığımız malzemeyi açıklayarak, aralarında Korona, HIV ve Sars hastalıklarına da yol açan 34 hastalığa karşı milli ilacımız, piyasaya sunulacak" dedi.
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Gülendam Tümen, "Yaklaşık 20 yıldır Oleuropein etken maddesi üzerinde çalışıyoruz. Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. ABD tarafından FDA 29 ilaç piyasaya sürüldü. Farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak bu maddeyi elde ettik. Bu Oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanması gerektiği kanaatindeyim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-03-12 18:12:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit AK Parti’ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki
YEREL HABERLER Edremit AK Parti’ten doğalgaz çalışmalarının ...
AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz
YEREL HABERLER AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı ...
AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz
YEREL HABERLER AR-GE firması sahibi Durukan: Koranavirüse karşı ...
Öğrencilerden Kaymakam Çalık’a ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Kaymakam Çalık’a ziyaret
Mehmet Akif Ersoy Erdek’te anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Erdek’te anıldı
Erdek’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Erdek’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı Türkiye’yi doyuran il Balıkesir’de tarım fuarı açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ...
Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
Bandırma’da virüs seferberliği Okullar, alışveriş merkezleri, ulaşım araçları dezenfekte edildi Eczanelerde el dezenfektanı bulunamıyor
YEREL HABERLER Bandırma’da virüs seferberliği Okullar, alışveriş ...
Manyas gölünde av yasağı başlıyor
YEREL HABERLER Manyas gölünde av yasağı başlıyor
Balıkesir BŞB'in rakibi Yalovaspor
YEREL HABERLER Balıkesir BŞB'in rakibi Yalovaspor
Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını ...
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99 yılı kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulünün 99 yılı kutlandı
Manyas’ta İstiklal Marşının kabulü törenle anıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta İstiklal Marşının kabulü törenle anıldı
(Özel) Korona virüsüne karşı etken madde Balıkesir'de elde edildi Prof. Dr. Gülendam Tümen: "Oleuropeinin korona virüsü dahil sars, HIV gibi birçok hastalığa karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş durumda" Faruk Durukan: "Biz de farklı bir yöntemle oleuropein etken maddesini elde etmeyi başardık"
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsüne karşı etken madde Balıkesir'de ...
Balıkesir’de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir’de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan aran şahıs uygulaması Uygulama esnasında 19 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan aran şahıs uygulaması Uygulama esnasında ...
Polis 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Polis 20 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı
Balıkesir'de polis 9 silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 9 silah yakaladı
SYAL Anadolu lisesi protokolü imzalandı Vali Yazıcı, "Rona Bey eğitim gönüllüsü"
YEREL HABERLER SYAL Anadolu lisesi protokolü imzalandı Vali Yazıcı, ...
Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X