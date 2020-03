Edremit AK Parti’ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri yaptıkları açıklamayla, Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz işinin durdurulmasına tepki gösterdi.

AK Parti İlçe Başkanı Umutlu yaptığı açıklamada, “Millete hizmet derdiyle bin 850 km boru döşedik, yaklaşık 7 milyar dolar para harcadık, Azerbaycan’ın doğalgazını Edremit’e kadar getirdik. Ancak memleketin gelişmemesi için her şeyi yapan CHP zihniyeti Edremit ve mahallelerinde boru döşenmesini engelliyor. Edremitlinin doğalgazla buluşmaması için elinden geleni yapıyor. Buradan CHP’li belediyeye sesleniyoruz. Millete hizmet etmemizi, Edremitlinin doğalgazdan yararlanmasını engelleyemezsiniz. Bin 850 km öteden Hazar Denizi’nden vatandaşın kapısına kadar getirdiğimiz doğalgazı Edremit’in en garibanının evi de dahil olmak üzere tüm evlere dağıtmamızı engelleyemezsiniz” dedi.

Meclis Üyesi Murat Tuna ise, “Edremit Belediyesi Fen İşleri yapılacak yollar ile ilgili borç yetkisi istedi. İki defa biz Fen İşleri Müdürlüğü’ne borç yetkisi verdik. Fen İşleri Müdürlüğümüz 11 aydan beri Edremit’in ve diğer kırsal mahallelerimizin yollarını yapmaya gayret ediyor. Son duyumlarımıza göre Edremit Belediyesi bir yol ihalesi yapacakmış. Bizim Edremit’imize doğalgazımız gelmiştir. Siz bizim vergilerimizle bu memleketi idare ediyorsunuz her ay İller Bankası’ndan Belediyemize para geliyor. Doğalgazımız geldi ve bu yollar kazılacak. Daha doğalgaz döşenecek yollarımız varken, bu yolların ihalesini yapmaktan vazgeçin. Çünkü yapılacak olan her metre kare tekrar yapılacak ve milyonlar boşa gidecek. Bundan sonra 1 metrekare yol yapılması günahtır ve Edremit’in parasını peşkeş çekmektir. Çünkü yapılacak yollar doğalgaz için tekrar sökülecek ve bozulacaktır. Yolları yapacaksa önce doğalgazımızı yapsınlar sonra üzerini doldursunlar asfaltla kaplasınlar o zaman biz alkışlayıp AK Parti olarak yanlarında olacağız. Yapın hizmeti Edremit’e akşam sabah yanınızdayız” dedi.

