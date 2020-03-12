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Diyanetin "İyilik Ödülleri" Fatma Cavlı ve Namık Tuncel’in oldu

İHA

Diyanetin "İyilik Ödülleri" Fatma Cavlı ve Namık Tuncel’in oldu

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği “6. Uluslararası İyilik Ödülleri”ne Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile Görme Engelli Gazeteci Namık Tuncel layık görüldü. Cavlı ile Tuncel'e ödülleri Ayvalık İlçe Müftüsü Emre Önal tarafından takdim edildi.
Ayvalık’ta ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşarak elinden gelen maddi ve manevi desteği vermesiyle tanınan Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile engellilere yönelik gönüllü eğitim çalışmaları yapan görme engelli gazeteci Namık Tuncel “İyilik Ödülü” sahibi oldular. Türkiye genelinde 500 kişinin layık görüldüğü İyilik Ödülleri’ne Ayvalık’tan da 2 kişinin layık görülmesi memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Fatma Cavlı ve Namık Tuncel’in ödüllerini, birer de Kur’anı Kerim ile birlikte Şefkat Evleri Derneği’ne yönelik gerçekleştirdiği ziyarette teslim etti.
Müftü Önal ödülleri verirken yaptığı konuşmada, “İslâm dini, sosyal adaleti ve barışı, toplumsal dayanışmayı sağlamaya yönelik hayır yapma, sadaka verme gibi prensiplere son derece önem vermiştir. Bu konudaki dinî emir ve tavsiyeler, bencil bir kişilikten ziyâde başkalarını kendisine tercih eden, şahsî kazanç ve faydadan çok toplumun menfaatlerini ön planda tutan diğerkam sorumluluk şuuruna sahip ve empati yapabilen bir insan tipinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Aslında bütün bir hayat, ‘hayır’ ve ‘şer’ ile imtihandan ibarettir. Herkesin yaptığı hayrı ve şerri hazır bulacağı bir gün gelecek, ‘Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun mükâfatını görecek; kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun cezasını çekecektir.’ Allah bizlere her işinde ‘hayra anahtar, şerre kilit’ olmayı ilke edinebilmeyi; aklımızı ve irademizi iyilik istikâmetinde kullanabilmeyi; zarar vermemeyi, incitmemeyi, zulmetmemeyi, âdil olup, merhamet ve vicdanı kaybetmeyip iyi bir insan olabilmeyi; iyilik, güzellik, adalet, merhametin herkesin doğal hakkı olduğunu unutmamayı; aramızda güveni ne pahasına olursa olsun yeniden tesis edebilmeyi; iyilik peşinde koşabilmeyi ve iyilikgüzellikte yardımlaşıp yarışabilmeyi nasip etsin. Dünya musîbetlerini hafifletecek güçlü iman versin bizlere. Ben şahsım, kurumum ve milletim adına Ayvalık’ta samimi bir şekilde gerçekten güzel işlere imza atan ve mücadelesini sürdüren iki güzel kardeşimiz olan Fatma Cavlı Hanımefendi ve Namık Tuncel Beyefendiye teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.
Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, 26 yıldan bu yana sadece Allah rızası için ve hiç kimseden herhangi bir beklentisi olmadan yapmış olduğu bu hayır işlerinin İyilik Ödülü ile değer bulmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Görme engelli gazeteci Namık Tuncel ise, genç yaşta alkollü bir sürücünün karşıdan karşıya geçerken kendisine çarpmasının ardından görme kabiliyetini kaybettiğini ve bunun sonucunda da kendisini özellikle Türkiye’de engelliliğin oluşmasının en önemli sebeplerinden biri olan trafik kazalarına karşı genç nesili bilgilendirmeye adadığını anlattı. Bu yönde yaptığı faaliyetleri hiç kimseden herhangi bir beklentisi olmaksızın sürdürdüğünü kaydeden Namık Tuncel, kendisinin de bu anlamlı ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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