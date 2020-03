Hayati İnanç sevgisi Balıkesir'de salona sığmadı Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" isimli söyleşi verdi

Balıkesir'de Şair ve Yazar Hayati İnanç'ın katıldığı 'Can Veren Pervaneler' isimli söyleşi yoğun ilgi gördü.

Sevdalısı olduğu Divan edebiyatını, Türkçe'yi yaptığı sohbetlerle gençlerle ve öğretmenlerle paylaşmayı bir hayat tarzı olarak benimseyen yazar İnanç, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda "Can Veren Pervaneler" programında gençlerle bir araya geldi. Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte İnanç, hayranlık duyduğu Divan edebiyatı şairlerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet Han, Nabi ve Şeyh Galip'in yazdığı şiirlerden örnekler okudu. Kırk yıla yakın bir zamandır Divan edebiyatı ile ilgilendiğini söyleyen Hayati İnanç, "Şiirde mana için ısrar etmek bülbülü eti için kesmeye benzer. Kalp manevi bir kuvvettir. Sevilmeden sevgi olmaz" dedi.

Divan edebiyatının en güzel örneklerini hem okuyan hem de içindeki mesajları aktaran İnanç, Şair Nabi'ye olan hayranlığını ise şu sözlerle ifade etti:

"Nabi, ayaklı bir üniversite gibiydi. Yanında kısa süre bile olsa bulunanlar Divan şiirinde söz sahibi kabul edilirdi. 307 yıl önce vefat etti. Ben de 3540 yıldır Nabi'nin divanıyla ilgileniyorum. Nabi'nin eserlerini her okuduğumda mutlaka bana 'vay be' dedirtecek bir detayla karşılaşıyorum" dedi.



"Şiir olmadan insan yaşayamaz"

Şiir ve medeniyet ilişkisinden bahseden İnanç, "Şiir olmadan insan yaşayamaz. Bana şiirin öğrettiği iki özellik oldu. Birincisi kalbi, ikincisi ise aklı terbiye etmesidir. Bizler köklü bir medeniyetin mirasçılarıyız. Osmanlı medeniyetinin şiir ve dil eksenli gelişme ve güzelliklerini saymakla bitiremeyiz. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanı sıra Baki, Nabi gibi şairlerin divanlarını anlayarak okumak gerekir. Onların hayata, şiire ve aşka yaklaşımlarını anlamak için, yanlış anlamamak adına kelimelerin anlamlarını bilmek gerekir" dedi.

Anne ve babaların çocuklarını iyi yetiştirmeleri gerektiğini aktaran İnanç, iyi bir gelecek için iyi nesillerin yetişmesi gerektiğini söyledi.



"Bize lazım olan eğlence değil, neşedir"

Günlük yaşantılardan da örnekler veren İnanç, "Bize lazım olan eğlence değil, neşedir. Eğlence ahmakça bir avunmadır ve sizler eğlenmiyorsunuz, sadece içinizdekileri o an bastırıyorsunuz. Onu gürültülü bir şekilde örtmeye çalışıyorsunuz. Neşe ayrıca gönülden gönüle geçerek olur. Eğer ki bir gönül kurumuşsa, o gönülden bir iş çıkmaz" diyerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk ve Divan edebiyatı başta olmak üzere birçok edebiyattan da söz eden İnanç, verdiği örneklerle geçmiş ile günümüz arasında kıyaslamalarda bulundu.

Söyleşiye Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ile gençler katıldı. Hayati İnanç'ı Balıkesir'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Vali Yazıcı, salonu hınca hınç dolduran Balıkesirli hemşehrilerine de teşekkür etti.

