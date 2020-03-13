Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 9 bin 478 kişi sorgulanmış, ve 2'si Altıeylül, 3'ü Ayvalık, 1'i Balya, 1' Bandırma, 1'i Burhaniye, 11'i Edremit, 2'si Erdek, 1' Gömeç, 1' Gönen, 1'i İvrindi, 1'i Havran, 3'ü Karesi, 3'ü Kepsut, 1'i Manyas ve 2'si de Savaştepe ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 34 şahıs gözaltına alındı.

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