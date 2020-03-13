Manyas Müftüsü göreve başladı

Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı’nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.
Ankara’nın Bahşılı ilçe müftülüğünden Manyas Müftülüğüne atanan Ahmet Altacı 1969 yılında BalıkesirSındırgı ilçesinde doğmuş, Demirci İmamHatip Lisesini bitiren Altacı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılından mezun olduktan sonra AnkaraÇubuk’ta imamhatip olarak göreve başlamış. TekirdağŞarköy vaizliğinden sonra ElazığBaskil ve KütahyaAslantaş müftülüklerinden sonra beş yıl süreyle Avusturya’da din görevlisi olarak görev yaptı. Manyas’a atanan Altacı evli ve bir kız babası.
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