Altınoluk MYO’ da eğitim, teorikten uygulamaya devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri derslerde aldıkları teorik bilgileri, öğretim elemanları eşliğinde uygulamalı olarak işliyor.

Bu kapsamda; Öğr. Gör. Dr. Cenk Paşa rehberliğinde; biber, mısır, domates, börülce, kavun gibi ata tohumlarının ekim işlemlerini ve iç mekan süs bitkilerinin toprak değişimi ve bakım işlemlerini önce teorikte alan öğrenciler sonra uygulamalı olarak okulun bahçesinde kendileri gerçekleştirdiler. Dr. Cenk Paşa; öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde mezun olduktan sonra iş hayatına başlarken ya da kendi işini kurarken işi bilimsel olarak doğru şekilde uygulayıp öğrencilerin sektörde iş bulmada avantajlı konuma geleceğini ifade etti. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi “Yüksekokulumuzda, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştirip, yenilikçi, çağın ihtiyaçlarını bilen ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan eğitim kurumu olmak için çalıştığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

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