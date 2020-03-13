Kılıçdaroğlu’na Edremit Gürespor forması hediye edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Edremit Belediyesi Gürespor’un forması hediye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı'yı makamında kabul etti. Canlı, Kılıçdaroğlu'na, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Şeref Bayrağı ile geçtiğimiz ay Fransa’nın Strazburg kentinde ki Avrupa Komisyonu Merkezi’nde verilen “ELDW Partner City” ödülünü Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na takdim etti. Edremit Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını kendileri ile 'paylaştıkları' için Kılıçdaroğlu'na kabullerinden dolayı teşekkür eden Canlı, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatları ile yürütülen çalışmalar sonucunda Belediyemiz, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Diploması ve ardından Avrupa Şeref Bayrağı’na değer görüldü.'' dedi.

ELDW PARTNER CİTY ÖDÜLÜ DE EDREMİTLİ ÇOCUKLARA

Canlı, katılımcı belediyecilik ve çocuk meclisi çalışmaları ile de Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Edremit'teki öğretmenlerin, öğrencilerin, dezavantajlı vatandaşların ve genç siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirdiği etkinlikler dolayısı ile “ELDW Partner City” ödülüne layık görüldüklerini sözlerine ekledi. Ziyaretleri ile ilgili şunları söyledi:

''Uluslararası alanda kazandığımız bu ödülleri arz ettim. Sevincimizi ve övüncümüzü paylaştım. Edremitli hemşehrilerimizin ve Başkanımız Sayın Arslan’ın selamlarını, saygılarımı ilettim. Kendileri de kazanılan başarılar nedeniyle Edremit Belediyesi’ni kutladı, tüm Edremitlilere selamlarını gönderdi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde başarılı bir şekilde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor’un formasını takdim ettik.'

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