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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan R.A., O.B., F.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslara yönelik icra edilen aramalarda; 47 adet sikke, 108 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet dramel seti, 1 adet dedektör kolu ve 1 adet dedektör bataryası ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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