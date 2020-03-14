Koronovirüs, Erdek Halk Eğitim kurslarını erteletti

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslar, Koronovirüs hastalığı nedeniyle ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgını nedeniyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslar en az 2 hafta süreyle ertelendi.

Erdek’te çeşitli branşlarda açılan 217 kursta, toplam 4 bin 700 kursiyerin öğrenim gördüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, gelişmeler oldukça duyurulacağı ifade edildi.

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