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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94

İHA

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 10294 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 10294 mağlup etti.

Salon: Kurtdereli
Hakemler: Tekin Özübir xxx, M. Murat Zafer xxx, M. Candemir Tabak xxx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 26, Marvin Jefferson xxx 26, Gökhan Aydın xxx 8, İsmail Çevik xx 4 xxx, Berkay Genç xxx 13, Mertcan Solkol xx 5, Fatih Kızılca xx 2, Mert Konuk xxx 16, Emre Tanışan xx 2
Başantrenör: Mustafa Mavili
Semt77 Yalovaspor: Shaquılle Goodwın xx 6, Sherrıll xxxx 45, İ. Kerem Gülmez xx 10, H. Akın Kandemir xx 2, Onur Sonsırma xxx 12, Melih Kapucu xxx 14, Ersan Beyaz xx 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
1. Periyot: 2621 (Balıkesir BŞB)
Devre: 4551 (Semt77 Yalovaspor)
3. Periyot: 7368 (Balıkesir BŞB)
5 faul alanlar: Shaquılle Goodwın, İ. Kerem Gülmez (Semt77 Yalovaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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