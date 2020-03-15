Altıeylül’de koronavirüs seferberliği Tüm etkinliklerin iptal edildiği ilçede her yer dezenfekte ediliyor

Altıeylül Belediyesi, korona virüs nedeniyle tüm ilçeyi köşe bucak dezenfekte ediyor. Altıeylül Belediyesinin düzenleyeceği tüm etkinlikler de iptal edildi.

İlk olarak Çin’de görülen. sonrasında ise tüm dünyaya yayılan korona salgınının Dünya Sağlık Örgütü’nce pandemik hastalık olarak ilan edilerek ülkemizde de rastlanılmasının ardından yurt genelinde önlemler arttırıldı. Altıeylül Belediyesi ilk vaka bilgisi ile düğmeye basarak, adeta korona seferberliği ilan etti. Tüm ekipleri ile saha çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde umuma açık alanlarda ve hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alan ve parklar, semt pazar yerleri, çöp konteynerleri ve yerkonlar, duraklar ve banklar, üst geçitler, yürüyen merdiven ve asansörler ile Altıeylül Belediyesine bağlı hizmet binalarında başlatılan ve devam eden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hasan Avcı, vatandaşlardan panik yapmadan tedbirli olmalarını istedi. Avcı, “Türkiye Devleti ve milleti olarak bu işte güzel bir imtihan vererek yolumuza devam ediyoruz. Vaka sayısında artış var ama devletimizin kontrolüyle tedbirler başarıyla yürütülüyor. Dünya genelinde baktığımızda bu süreci en iyi yürüten ülkelerden birisi olduğumuzu söyleyebilirim. Hem milletimizi ciddi manada bilinçlendiriyor hem de bu konudaki hassasiyeti en üst noktada tutuyoruz. Vatandaşlardan ricam, tedbiri elden bırakmasınlar, panik de yapmasınlar. Ülkemizde az bir sayıda vaka bulunurken hastalık diğer ülkelerde salgın halini almış durumda. Bizler de yerel yönetimler olarak, vakaların çoğalmaması için yapılması gereken tüm çalışmaları yapıp önlem almaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bir yandan, Altıeylül Belediyesi olarak biz bir yandan, diğer kurumlar da bir koldan çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm hizmet binalarımızı, pazar yerlerini, merkez ve kırsalda park ve yeşil alanlarımızı, durakları, ibadethaneleri, çocuk oyun guruplarını, bankları, vatandaşlarımızın yoğun kullandığı tüm alanları dezenfekte ediyoruz“ dedi.



Tüm etkinlikler iptal edildi

Salgın dolayısıyla belediye tarafından yapılacak etkinliklerin iptal edildiğini belirten Başkan Avcı, “Tedbir amaçlı olarak birçok etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Özellikle en çok üzüldüğüm öksüz ve yetim çocuklarımızı götüreceğimiz etkinlik olan Havranlı Seyit Onbaşı etkinliğinin iptal edilmesi oldu. Çanakkale Zaferi Haftası'nda çocuklarımızın o toprakları görmesini ve ecdadının izinden yürümelerini arzu ediyoruz. İnşallah çocuklarımızı ileri bir tarihte yine o topraklara götüreceğiz. Yine Çanakkale şehitlerini anma adına 20 Mart’ta yapacağımız etkinliği iptal ettik. Altıeylül Meslek Edindirme Kurslarını, Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezi kurslarımızı şimdilik Mart sonuna kadar iptal ettik. Millet Kıraathanesi'ndeki kütüphaneyi de Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğünden gelecek bilgiye göre kapatacağız. Bu aşamada orada dezenfekte ve temizlik faaliyetlerinde olağanüstü tedbirler alıyoruz. Panik yapmadan vatandaşlarımız da üzerlerine düşen tedbirleri alarak minimum sıkıntılarla bu salgını atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.

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