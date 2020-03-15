Ayvalık’ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi’nden temizlik işbirliği Koronavirüsü'ne karşı güç birliği yaptılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin cadde ve sokakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle temizlenip, dezenfekte edildi.

Gece saatlerinde başlayan çalışmalarda ekipler; Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Âşıklar Köprüsü ve marina güzergahını temizledi. Ayvalık Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmanın ardından kendi ekipleriyle çocuk oyun parkları, Talatpaşa Caddesi, Barbaros Caddesi, Bedesten Çarşısı, Dr. Fazıl Doğan Meydanı’nda da dezenfekte işlemlerini sürdürdü. Söz konusu çalışmaların önümüzdeki günlerde de Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı ve Alibey (Cunda) Adası meydan ve sokaklarında da yapılacağı bildirildi.

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