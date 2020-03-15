Burhaniye’de Liseliler engelli kardeşleri ile buluştu

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi toplum hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Celal Toraman Anadolu Lisesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kulübü öğrencileri “Bir Yudum Sevgi” adlı projesi kapsamında engelli kardeşlerini ziyaret etti.

Kulüp danışman öğretmeni Ahmet Altınsoy’un rehberliğinde Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine bir ziyaret gerçekleştiren liseliler, Zihinsel engelli kardeşleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Engelli kardeşleriyle sınıflarda derslere konuk olan Toramanlı gençler, engelin sadece zihniyette kalması gerektiğini, engele rağmen yaşamın paylaşılınca daha güzel olduğunu hissettiler. Yoğun bir duygu seline maruz kalan gençler, okulu duygu bankası olarak ifade ettiler. Duygularla örülü vakit geçiren Toramanlı öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Kulüp danışmanı Ahmet Altınsoy, “Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesi için katkı veren başta Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Oktay Ertaş olmak üzere CTAL Müdürü Mehmet Bicik’ e, kulüp öğrencileri: Merve Yığın, Berna Osemen, Aslı Yağcı, Semanur Yüksel, Nur Sena Saklangıç, Baha Şener, Metehan Özgün, Serhat Dayı, Olcay Dönmez, Zeynep Araal, Zeynep Beri Doğdu, Sudenur Yüksel, Yiğit Erol, Kübra Buluş, Arda Kocabıyık, Kumsal Daşdemir, Eslemnur Okur, Fatmanur Yılmaz, Irmak Balaban, Ege Erdoğan, İlke Coşkun, Damla Bilir, Barbaros Özdemir, Vuslat Döğer, Barkın Arol, Aleyna Özkan ve Nisa Kurt’e teşekkür ediyorum” dedi.

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