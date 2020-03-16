Hayırsever dernekten Göbül'e okul

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayırsever dernekten Göbül'e okul

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Dursunbey ilçesi Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği ile okul protokolüne imza attı. Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği, Dursunbey'in Göbül Mahallesinde deprem tebliğine göre yıkılıp yeniden yapılacak okulun yapım işini üstlenerek eğitime destek verecek.

Hayırsever dernekten Göbül'e okul

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Dursunbey ilçesi Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği ile okul protokolüne imza attı. Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği, Dursunbey'in Göbül Mahallesinde deprem tebliğine göre yıkılıp yeniden yapılacak okulun yapım işini üstlenerek eğitime destek verecek.
Dursunbey Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği Göbül Mahallesinde yaptırılacak olan Göbül Mahallesi İlk ve Ortaokulu protokolü Vali Ersin Yazıcı ve Dernek Başkanı Ali Demirkan tarafından imzalandı.
"İşte örnek dernek"
İmzaların atılmasının ardından Vali Yazıcı, Dernek Başkanı Demirkan'ı örnek davranışından dolayı tebrik etti.
Vali Yazıcı, hayırseverlerle buluşmaya devam ettiklerini belirterek, eğitimi yüreğinde hisseden bir dernekle protokol imzaladıklarını söyledi. Vali Ersin Yazıcı, hayırseverlerin, bir başarı öyküsü yazmaya devam ettiğini söyledi İmzalanan protokol kapsamında, Dursunbey Göbel Mahallesinde 10 derslikli ilk ve ortaokul yapılması planlanıyor.
"Her şey okul için"
Dernek Başkan Ali Demirkan protokol imza töreninde yaptığı konuşmada bu tür sosyal çalışmalar içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Okul yaptırmak için ilk adımı attıklarını söyleyen Dernek Başkanı Demirkan, bu çalışmayı sonlandırmak için var güçleriyle mesai harcamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Okulumuzu yaparak Milli Eğitime teslim etmek istiyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz de eksik gördüğümüz noktaları bir bir gidermek istiyoruz. Gücümüz yettiği sürece de yapacağız. Bu konuda kararlıyız" dedi.
"Hayırseverlerin Balıkesir'in her köşesinde izi var"
Vali Ersin Yazıcı ise, hayırseverlerin hayatın her alanına dokunduğunu belirterek Balıkesir'in her köşesinde bunun görülebileceğini kaydetti.
Vali Ersin Yazıcı, Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneğinin Balıkesir'de eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bu protokolün dernek olarak ilk protokol olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, Türkiye'nin kalkınmasının eğitimle olacağını kaydetti. Yapılan katkılarla kısa bir süre sonra eğitim kalitesinin artacağını ifade eden Vali Yazıcı, hayırseverlerin eğitime yapacakları her katkının, Balıkesirli çocuklara kaliteli eğitim olarak döneceğini söyledi.
Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Dernek Başkanı Ali Demirkan, Dernek Yöneticileri ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta Barbaros Sefaspor şampiyonluğunu kutladı Barbaros Hayrettin’in torunlarından coşkulu şampiyonluk gecesi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Barbaros Sefaspor şampiyonluğunu ...
Başkan Bahçavan'dan umrecilere karantina uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Bahçavan'dan umrecilere karantina uyarısı
Kazdağları'nda kar yağışı mahsur bıraktı Kuzey Ege sabaha kar ile uyandı
YEREL HABERLER Kazdağları'nda kar yağışı mahsur bıraktı Kuzey Ege ...
Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi
Yol kenarındaki kayaya çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yol kenarındaki kayaya çarpan otomobil takla attı: 1 ...
Erdek'te tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Erdek'te tarihi eser operasyonu
Burhaniye’de liseli öğrencilere korona bilgilendirilmesi
YEREL HABERLER Burhaniye’de liseli öğrencilere korona ...
Burhaniye’de haksız fiyat artışı yapan esnaflara uyarı
YEREL HABERLER Burhaniye’de haksız fiyat artışı yapan esnaflara ...
Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
Burhaniye’de Liseliler engelli kardeşleri ile buluştu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Liseliler engelli kardeşleri ile buluştu
Çiftçilere zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Çiftçilere zirai don uyarısı
Büyükşehir iştiraklerinden BAGYAŞ'tan şeffaf ihale
YEREL HABERLER Büyükşehir iştiraklerinden BAGYAŞ'tan şeffaf ihale
500 kişi davet edildi, virüs sebebiyle 15 kişi katıldı
YEREL HABERLER 500 kişi davet edildi, virüs sebebiyle 15 kişi ...
Umreden dönenler geniş güvenlik önlemleri altında Edremit’e geldi
YEREL HABERLER Umreden dönenler geniş güvenlik önlemleri altında ...
Ayvalık’ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi’nden temizlik işbirliği Koronavirüsü'ne karşı güç birliği yaptılar
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi’nden ...
Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı
Altıeylül’de koronavirüs seferberliği Tüm etkinliklerin iptal edildiği ilçede her yer dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de koronavirüs seferberliği Tüm ...
Ayvalık Belediyesi’nden hizmet binalarına koronavirüsü ilaçlaması
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nden hizmet binalarına ...
Ayvalık'da korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Ayvalık'da korona virüs temizliği
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu
YEREL HABERLER Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 ...
Balıkesirspor'da oyuncular mali sorunlara dikkat çekti
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da oyuncular mali sorunlara dikkat ...
(Görüntülü) 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X