Hayırsever dernekten Göbül'e okul

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Dursunbey ilçesi Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği ile okul protokolüne imza attı. Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği, Dursunbey'in Göbül Mahallesinde deprem tebliğine göre yıkılıp yeniden yapılacak okulun yapım işini üstlenerek eğitime destek verecek.

Dursunbey Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneği Göbül Mahallesinde yaptırılacak olan Göbül Mahallesi İlk ve Ortaokulu protokolü Vali Ersin Yazıcı ve Dernek Başkanı Ali Demirkan tarafından imzalandı.

"İşte örnek dernek"

İmzaların atılmasının ardından Vali Yazıcı, Dernek Başkanı Demirkan'ı örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Vali Yazıcı, hayırseverlerle buluşmaya devam ettiklerini belirterek, eğitimi yüreğinde hisseden bir dernekle protokol imzaladıklarını söyledi. Vali Ersin Yazıcı, hayırseverlerin, bir başarı öyküsü yazmaya devam ettiğini söyledi İmzalanan protokol kapsamında, Dursunbey Göbel Mahallesinde 10 derslikli ilk ve ortaokul yapılması planlanıyor.

"Her şey okul için"

Dernek Başkan Ali Demirkan protokol imza töreninde yaptığı konuşmada bu tür sosyal çalışmalar içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Okul yaptırmak için ilk adımı attıklarını söyleyen Dernek Başkanı Demirkan, bu çalışmayı sonlandırmak için var güçleriyle mesai harcamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Okulumuzu yaparak Milli Eğitime teslim etmek istiyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz de eksik gördüğümüz noktaları bir bir gidermek istiyoruz. Gücümüz yettiği sürece de yapacağız. Bu konuda kararlıyız" dedi.

"Hayırseverlerin Balıkesir'in her köşesinde izi var"

Vali Ersin Yazıcı ise, hayırseverlerin hayatın her alanına dokunduğunu belirterek Balıkesir'in her köşesinde bunun görülebileceğini kaydetti.

Vali Ersin Yazıcı, Göbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneğinin Balıkesir'de eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu protokolün dernek olarak ilk protokol olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, Türkiye'nin kalkınmasının eğitimle olacağını kaydetti. Yapılan katkılarla kısa bir süre sonra eğitim kalitesinin artacağını ifade eden Vali Yazıcı, hayırseverlerin eğitime yapacakları her katkının, Balıkesirli çocuklara kaliteli eğitim olarak döneceğini söyledi.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Dernek Başkanı Ali Demirkan, Dernek Yöneticileri ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.