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Edremit’te temizlik seferberliği sürüyor İlçe ve mahalleler korona virüse karşı ilaçlandı, yollar deterjanlı su ile yıkandı

İHA

Balıkesir'de korona virüs tehdidine karşı tüm ilçelerde temizlik seferberliği başlattı. Caddeler ve sokaklar dezenfekte edilirken, yollar deterjanlı su ile yıkandı.

Edremit’te temizlik seferberliği sürüyor İlçe ve mahalleler korona virüse karşı ilaçlandı, yollar deterjanlı su ile yıkandı

Balıkesir’de korona virüs tehdidine karşı tüm ilçelerde temizlik seferberliği başlattı. Caddeler ve sokaklar dezenfekte edilirken, yollar deterjanlı su ile yıkandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk Güre Akçay ve Zeytinli’de bulunan mahallerin ana arterleri büyük bir ozveri ile 3 gün deterjanlı su ile yıkayarak ilaçladı. Yetkililer, dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, halkımızın panik yapmamaya, bilimsel temeli olmayan söylentilere inanmamaya, doğru ve tam bilgi için Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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