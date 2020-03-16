Park halindeki araca çarpıp kaçtı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Otomobilin düşen tamponu ise olay yerinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 AFM 511 plakalı otomobilin ismi alınamayan sürücüsü, hızını alamayarak park halindeki bir araca, o da önündeki kamyonete çarptı.

Görgü şahitlerinin iddiasına göre, çarpıp kaçan aracın tamponu olay yerinde kaldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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