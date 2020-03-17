Tasarım beceri atölyeleri değerlendirme çalıştayı yapıldı

2023 Eğitim Vizyon Belgesi “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” teması çerçevesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile “Tasarım Beceri Atölyeleri Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı” yapıldı.

Öğretmenevi Bengi Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya; Balıkesir Üniversitesinden 35 akademisyen ile tasarım beceri atölyeleri konusunda çalışmalar yapan 22 farklı branştan toplam 223 öğretmen ve 113 kurum yöneticisi katılım sağladı. Öğretmenevi Bengi Salonunda gerçekleştirilen açılış programı ile başlayan çalıştayın ilk günkü oturumlarına 35 akademisyen, 223 öğretmen; ikinci gün oturumlarına ise 28 akademisyen, 20 ilçe milli eğitim şube müdürü, 31 okul müdürü, 54 müdür yardımcısı katıldı.

Çalıştay grupları, çalıştay süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 9 farklı Tasarım Beceri Atölyesi (müzik, görsel sanatlar, açık hava ve kapalı alan sporları, yazılımtasarım, fen teknolojimatematik ve mühendislik (FeTeMM), drama, dil ve eleştirel düşünce, yaşam becerileri, bahçe ve hayvan bakımı) için atölye modellerinin geliştirilmesi ve “Tasarım Beceri Atölyelerinin Geliştirilmesi”, “Tasarım Beceri Atölyelerinde Değerlendirme Süreçleri, Tasarım Beceri Atölyeleri ve Sürdürülebilirlik” konularında görüşmeler yapıldı.

İnsan, bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar

Tasarım Beceri Atölyeleri Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Bugüne kadar eğitimi, gençlerin ilk iş başvurusu yapacağı ana kadar geçirilen, bir ön dönem olarak algıladık. Çocuklarımıza ‘sen şimdi sadece derslerini çalış, diğer şeyleri sonra yaparsın’ dedik.Sanatla, sporla uğraşmak isteyen çocuklarımızın bu ilgilerini, derslerindeki başarıyı azaltacak etkenler saydık.Çocuklarımız, dört duvar arasında, kendilerine verilen bilgileri ezberleyerek depolamaya çalıştılar. Okuldan sonra da odalarına kapanıp test çözerek hayattan kopuk şekilde, nefes almadan sınav maratonuna hazırlandılar.Bilgi dediğimiz şeyin, hayattaki karşılığını çoğu zaman onlara gösteremedik. Onlara ham madde verdik ama o ham maddeden neler üretebileceklerini öğretemedik. Halbuki matematiğin müzik için, sporun yönetim ve liderlik için, edebiyatın iletişim için, tasarımın yaşam için ne kadar gerekli olduğunu onlara daha iyi anlatmalıydık. Zira insan, bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. İşte tasarımbeceri atölyeleri, çocuklarımıza, öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması mümkün olacak. Böylelikle öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğünü görecekler. Bilgiyi sonradan unutulacak beyhude bir ezbere çeviremeyecekler. Bu önemli çalıştayın Balıkesir ve ülkemiz eğitimine çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyor; Balıkesir Üniversitemizin değerli akademisyenleri başta olmak üzere katkı sunan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

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